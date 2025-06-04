Afyonkarahisar'da Halk Toplantısı: Kaymakam Eser Sorunları Dinledi

Afyonkarahisar'da Halk Toplantısı: Kaymakam Eser Sorunları Dinledi
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Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser başkanlığında gerçekleştirilen halk toplantısında vatandaşlar, sorunlarını ve taleplerini iletti. Kaymakam Eser, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş sahalarının geliştirilmesi üzerine devam eden projeleri açıkladı.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser Başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

Vatandaşlar, Kaymakam Eser ile birebir görüşerek sorun, talep ve beklentilerini iletme fırsatı buldu. Kamu kurumlarının yetkilileri de vatandaşların ilettiği konularla ilgili notlar aldı.

Toplantı sonrası konuşan Kaymakam Eser, Organize Sanayi Bölgesindeki iş sahası ve büyük firmaların OSB'ye çekilmesiyle ilgili proje ve çalışmaların devam ettiğini ifade ederek alt yapıya ayrı bir önem verdiklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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