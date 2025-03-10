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Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz
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Afyonkarahisar'da 17 yıldır her Ramazan ayında hayırseverler sayesinde ücretsiz iftar veren restoran, günlük 300 kişiye hizmet sunuyor. İftar menüsü, üç çeşit yemek, tatlı ve içeceklerden oluşuyor. İşletmeci Mehmet Arpacıoğlu, hayırseverlerin desteği ile kapasiteyi artırarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren restoran her yıl Ramazan ayında hayırseverlerin desteği ile günlük 300 kişiye ücretsiz iftar veriyor.
Afyonkarahisar'ın köklü işletmelerinden olan restoran hayırsever vatandaşların da desteğiyle her Ramazan ayında birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en büyük örneklerinden birini ortaya koyuyor. Geleneksel hale gelen uygulama 17 yıldır bu restoranda devam ediyor. Uygulama kapsamında restoranda yaklaşık 150 kişiye iftar menüsü servis ediliyor. Fiziki şartlar elverdikçe ilave masa ve sandalyeler oluşturularak daha fazla kişiye yer açılmaya çalışılıyor. Restoranın ücretsiz iftar menüsü, 3 çeşit yemek, tatlı, iftariyelikler ve içeceklerden oluşuyor. Hayırseverlerin de desteğiyle her yıl daha fazla kişiye ücretsiz iftar yemeği sunuluyor. Restoranda pişen yemeklerin bir kısmı da paket olarak dağıtılıyor.
"Günlük 150 kişi oturarak, 150 kişiye de iftar yemeği veriyoruz"
İşletmeci sahibi Mehmet Arpacıoğlu yaptığı açıklamada, 16 senedir ücretsiz sürdürdükleri iftar yemeği ikramlarını bu yıl da devam ettirdiklerini söyledi. Afyonkarahisar'da verdikleri iftar yemeğinin gelenek haline dönüştüğünü kaydeden Arpacıoğlu, "Hayırsever vatandaşlarımız da bize destek oluyor. O yüzden her geçen yıl yemek sayımızı arttırıyoruz. Şimdi 300 kişiye ikramda bulunuyoruz. 150 kişi oturarak 150 de paket şeklinde veriyoruz. Bu sayı zaman zaman 800'e kadar çıkıyor. Her gün değişik menü yemek veriyoruz. 4-5 gün de bir etli pide ikram veriyoruz. Vatandaş memnun, tatlısına kadar iftariyelik, tatlı, hurmasına kadar her şeyi dört dörtlük lokanta ortamında hizmet ediyoruz. İlk başlarda bu kadar değildi şimdi gelenek oldu. Hayırsever vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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