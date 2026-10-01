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Afyonkarahisar Bayat'ta Sürdürülebilir Koyun Projesi işletmelerinde denetim yapıldı

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Afyonkarahisar Bayat'ta Sürdürülebilir Koyun Projesi işletmelerinde denetim yapıldı
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Afyonkarahisar'da hayvancılığın sürdürülebilirliği kapsamında Bayat'ta Sürdürülebilir Koyun Projesi işletmelerinde denetim yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ziyaret edilen işletmelerin durumu ve proje uygulamaları yerinde incelendi.

Afyonkarahisar'da hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve yetiştiricilik şartlarının yerinde değerlendirilmesi amacıyla saha çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, Sürdürülebilir Koyun Projesinde yer alan hayvancılık işletmelerinde denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde işletmelerin mevcut durumu ile proje çerçevesinde yürütülen uygulamalar yerinde incelenerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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