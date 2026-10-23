Afyonkarahisar Bayat'ta 25 üreticiye yüzde 50 hibeli buğday tohumu dağıtıldı

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 25 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin 400 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, üreticilere dağdaş çeşidi buğday tohumu verildi.

Tarımsal üretimin desteklenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla hibe destekli tohum dağıtım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı