Afyon Sucuğu Şimdi de Sucuk Döner ile Gündemde

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili alan Afyon sucuğu şimdide sucuk döneri ile gündeme gelirken, damak çatlatan lezzeti ile ün salan sucuk döner özellikle tatilcilerin yoğun ilgisini görüyor.

AB'den coğrafi tescil alan Afyon sucuğu şimdide döner tezgahlarını süslemeye başladı. Türkiye'nin en önemli kavşak kentleri konumunda olan Afyonkarahisar'da sucuk döner şeklinde servis edilmeye başlandı. Tatil için Antalya başta olmak üzere Muğla ve İzmir gibi kentlere giden tatilciler Afyonkarahisar'dan geçerken sucuk dönerin tadına bakıp yollarına devam ediyor.

Kentte uzun süredir sucuk üretim ve satışı yapan firmanın yetkilisi Leyla Ceylan Uluçay, sucuğu dönerle buluşturdukları yeni işletmelerinde sucuk dönerin eşsiz lezzetini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Uluçay, "AB tarafından geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescili alan Afyon sucuğumuz çok büyük rağbet görmeye başladı. Bunun ardından bizlere de sürekli sucuk döner noktasında talep gelmeye başladı. Bizde kavşak noktada olduğumuz için bu lezzeti vatandaşlarımızla buluşturmaya karar verdik. Vatandaşların geri dönüşleri çok güzel oldu. Özellikle tatile giden vatandaşlarımız sucuk ve sucuk dönerimizin tadına bakmadan geçmiyorlar. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da geleneksel olarak ürettiğimiz sucuğumuz döner tezgahında döner şeklinde yapılarak servis edilmekte. Misafirlerimiz ayrıca buradaki fabrika satış mağazamızdan ürünlerimizi alıyorlar. Ankara ve İstanbul gibi pek çok şehirde ürünlerimizi bulabilirlerle, ilimizden geçen tüm misafirlerimizi sucuk döner başta olmak üzere diğer ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan, sucuk döneri deneme şansı bulan vatandaşlarda özellikle tadının eşsiz olduğu vurgusunda bulundular. - AFYONKARAHİSAR