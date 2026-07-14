Başkan Sayın'dan 15 Temmu mesajı

AFSİAD Federasyonu Genel Başkanı ve AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Başkan Sayın, yayımladığı mesajda şu ofadelere yer verdi:

"15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine, milli iradeye, birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıktığı, ülkemizin istiklal ve istikbaline yönelen hain darbe girişimini kararlılıkla bertaraf ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu eşsiz dayanışma ve cesaret, hiçbir gücün milli iradenin üzerinde olamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aradan geçen 10 yıl, birlik ve beraberliğimizin ülkemizin karşılaştığı her türlü zorluğun aşılmasındaki en büyük gücümüz olduğunu ortaya koymuştur.

Güçlü demokrasinin, toplumsal güven ortamının; üretimin, yatırımın, istihdamın, ekonomi başta olmak üzere her alanda kalkınmanın temel şartı olduğuna inanıyoruz. Ekonomik bağımsızlığın milli egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, iş dünyamıza düşen en önemli sorumluluğun ülkemizin üretim gücünü korumak ve geleceğine değer katmak olduğunu düşünüyoruz.

Ülkemizin güçlü iş dünyası sivil toplum kuruluşları AFSİAD Federasyonu ve AFSİAD olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünden aldığımız güçle daha çok üretmeye, daha fazla yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve katma değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı