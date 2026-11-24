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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileriyle birlikte Perre Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan ve binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan Perre Antik Kenti'ni ziyaret eden Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, bölgede devam eden arkeolojik kazı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen incelemelerde, Perre Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel mirasının ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması, kentin turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması ve Adıyaman'ın uluslararası turizm destinasyonları arasındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Küçük ve TGA yetkilileri, Perre Antik Kenti'nin turizm değerinin artırılması ve daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı