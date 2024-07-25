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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde organik bal hasadı başladı

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Sincik ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda çeşit çeşit çiçeklerden polen toplayarak arılar tarafından yapılan balların hasadını yapıyor. Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı Türkdağı eteklerine arı kovanlarını bırakan arıcılar, çabalarının karşılığını almaya başladı. Bal hasadının bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha iyi olduğu belirtiliyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başladı.

Sincik ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapan arıcılar, zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda çeşit çeşit çiçeklerden polen toplayarak arılar tarafından yapılan balların hasadını yapıyor.

Zengin bitki örtüsü ve yaylalarıyla arıcılar için önemli yere sahip olan Sincik ilçesinde arıcılar organik bal üretmek için çalışıyor. Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı Türkdağı eteklerine arı kovanlarını bırakan arıcılar, çabalarının karşılığını almaya başladı. Temmuz ayı son haftası itibariyle bal hasadının başladığını belirten arıcılar, bu yıl geçtiğimiz yıla göre bal hasadının daha iyi olduğunu belirtti.

30 yıldır arıcılık yaptığını belirten Abuzer Önder, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre hasadınız daha iyi tabii önceki yıllarda daha iyi olmuştu. Bizim balımız geven çiçeği ve yaylalarımızda yetişen birçok bitkinin çiçeğinden oluşuyor. Biz arılarımıza kesinlikle bal sezonunda şeker vermiyoruz. Balımız organiktir insanlar gönül rahatlığıyla alıp tüketebilirler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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