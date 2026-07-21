Tarım sektör temsilcileri bir araya geldi

Adıyaman'da tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi ve sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlenen 'Tarımda Değer Zinciri ve Sözleşmeli Üretim Sektör Buluşması'nda sektör temsilcileri bir araya geldi.

Dünya Gıda Programı (WFP), İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantıda, özellikle hububat ve bakliyat üretiminde sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması, modern tarım ekipmanlarının kullanımı ve tarımsal değer zincirinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda üretim süreçleri, sektörün karşılaştığı sorunlar ve beklentiler ele alındı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Adıyaman'da tarımsal üretimin önemli bir bölümünün kuru tarım alanlarında gerçekleştirildiğini belirtti. Üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Özkan, modern tarım makine ve ekipmanlarının yaygınlaştırılmasının hem üretim maliyetlerini düşüreceğini hem de verimlilik ve ürün kalitesini artıracağını söyledi. Sözleşmeli üretim modelinin üreticilere pazar güvencesi sağlayacağına dikkat çeken Özkan, kamu kurumları, özel sektör ve üreticilerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da konuşmasında tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesinin hem bölge ekonomisi hem de üreticilerin refahı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Tarımsal üretimin katma değere dönüştürülmesinin, ürünlerin işlenerek pazara sunulmasının ve sanayi ile tarım arasındaki bağın güçlendirilmesinin ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını ifade eden Torunoğlu, çiftçi ile sanayicinin üretim sürecinin her aşamasında iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sözleşmeli üretim modelinin hem üreticiye alım garantisi sunduğunu hem de sanayicinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve sürdürülebilir hammaddeye erişimini kolaylaştırdığını dile getiren Torunoğlu, bu tür iş birliklerinin yaygınlaştırılmasının sektöre uzun vadede önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan da konuşmasında gerçekleştirilen toplantının tarımsal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturduğunu ifade etti. Bu tür organizasyonların kamu kurumları, üreticiler, sanayiciler ve diğer sektör paydaşlarını aynı çatı altında buluşturarak ortak çözüm yollarının geliştirilmesine katkı sunduğunu belirten Akkan, üretimin, emeğin, alın terinin ve bereketin geleceğine yatırım yapıldığını söyledi.

Dünyada yaşanan iklim değişikliği, nüfus artışı ve küresel gelişmelerin gıda arz güvenliğini her geçen gün daha stratejik bir konu haline getirdiğine dikkat çeken Akkan, sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması için modern teknolojilerin üreticiyle buluşturulmasının ve verimliliği artıracak uygulamaların yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sözleşmeli üretim modelinin üreticilere planlı üretim ve pazar güvencesi sunduğunu, sanayicilerin ise ihtiyaç duydukları kaliteli ve sürdürülebilir hammaddeye daha kolay ulaşmasına katkı sağladığını vurgulayan Akkan, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Akkan, tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve Türkiye'nin gıda güvencesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı