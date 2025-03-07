Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum

Donald Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Ece Gürel'e son veda
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü

Adıyaman'da Salep Fidesi Dikimi ile Tarımda Çeşitlilik Artırılıyor

Adıyaman'da Salep Fidesi Dikimi ile Tarımda Çeşitlilik Artırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kentin ürün çeşitliliğini zenginleştirmek amacıyla salep fidesi dikimi gerçekleştirdi. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bu deneme ile salep üreticiliğinin yaygınlaştırılmasını ve bölge tarımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, kentin ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi için deneme amaçlı salep fidesi dikildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla gerçekleştirilen salep fidesi dikimiyle bölge tarımına alternatif ürün kazandırmak amaçlanıyor. Yüksek katma değeri ve artan talebiyle dikkat çeken salep bitkisi, ancak doğadan bilinçsiz şekilde toplanması, türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu nedenle, kontrollü ve sürdürülebilir üretim büyük bir önem taşıyor. Toprak analizleri yapılan ve Adıyaman'ın iklim şartlarının salep yetiştiriciliği için uygunluğu deneme dikimiyle belirlenecek. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen deneme dikimi, Adıyaman'da ki üreticilere öncü olacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Salep üreticiliğinin yaygınlaştırılması ve bölgeye uyumlu olup olmadığına dair deneme dikimini gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerle hem tarımın geleceğiyle ilgili bilgi sahibi olan gençleri yetiştirmek hem de Adıyaman'ımızın tarım çeşitliliğini arttırmak ile ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Örnek uygulama olarak da diğer tarımla uğraşan üreticilerimizle bunun süreçlerini anlatacağız. İnşallah bundan sonra birçok farklı alanda da üretimlerimizi gerçekleştirip, hem döner sermayesi olmuş bir meslek lisesi olacak. Fide yetiştirecek, kendi tohumunu üretecek. Ata tohumuyla beraber de üretimi gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyoruz. Salep son yıllarda özellikle doğada bilinçsizce koparılmasından sonra neslinin tükenmeye doğru gittiği bir bitki. Bu noktada artık Tarım İl müdürlüğü de yaptığı projelerle küçük küçük alanlarda bu üretimin arttırılmasıyla ilgili projeleri var. Bir de Adıyaman'da ürün çeşitliliğinin arttırılması, ekonomik anlamda daha verimli ürünlerin Adıyaman'da ki üreticilerimize örnek olması için küçük bir bölümde bu toprağa uygun olup olmadığını test etmek ve kendi tohumunu oluşturup üreticilere böyle bir üretimin de yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Maddi getirisi yüksek olan bir bitki olduğu için üreticilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber geldi

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.