Adıyaman'da Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışmaları Gerçekleşti

Adıyaman'da düzenlenen kulüpler arası halk oyunları yarışmaları, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleşti.

Yeni Mahalle Spor Salonunda 12 kulüp, 23 takım ve 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmalarda, halk oyunları tutkunları muhteşem sahne gösterileriyle adeta büyülendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'ın kültürüne olan bağlılığını vurgulayarak, folklor ve halk oyunlarının şehrin geçmişini günümüze taşıyan önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Müdür Fikret Keleş, "Bu büyük organizasyon, halk oyunlarının kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben yarışmaya katılan tüm ekipleri gençleri sergiledikleri etkileyici performansların ardından kutlayarak başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Yarışmalar, salonu dolduran seyircilerin ilgiyle izlediği bir atmosferde geçerken, halk oyunları ekipleri dereceye girebilmek için yoğun bir rekabet içine girdi. Dereceye giren ekiplere madalya ve kupaları düzenlen törenle verildi. - ADIYAMAN