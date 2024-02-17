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Adıyaman'da depremzedelere köy evlerinin anahtarları teslim edildi

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Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Akpınar köyünde 29 depremzede için köy evlerinin anahtarlarını teslim etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen köy konutlarından tamamlanan 29 adet ev, AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca ekipler, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyünde 29 depremzedeye köy evlerinin anahtarını teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaralar sarılıyor. 8 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program ile kura çekimleri yapılan 2 bin 798 konutun hak sahiplerine teslim edilme süreci devam ediyor. Bu çerçevede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akpınar Köyü kırsalında inşa edilen iki etaplı köy konutlarından 29 tamamlandı.

Afad Adıyaman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan köy konutlarının anahtarları, hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Ekipler çocuklara da oyuncak dağıttı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman AFAD Yerel Haberler

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