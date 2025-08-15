Adıyaman'da II. Yaşlılık Şurası Hazırlıkları İçin Çalıştay Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İl Yaşlı Çalıştayları kapsamında Adıyaman'da düzenlenen çalıştayda, yaşlı bireylerin sorunları üzerinde durulup yerel çözüm önerileri tartışıldı. Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, yaşlılığın toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek II. Yaşlılık Şurası öncesinde, yerel ihtiyaç ve önerilerin tespiti amacıyla ülke genelinde başlatılan İl Yaşlı Çalıştayları kapsamında Adıyaman Yaşlı Çalıştayı düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Safvan Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen çalıştaya; Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetim yetkilileri, üniversite temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı.

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, yaşlanma olgusunun yalnızca bir demografik veri değil, çok yönlü bir toplumsal mesele olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Yaşlanma olgusunu yalnızca demografik bir istatistik olarak değil, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir mesele olarak ele almak üzere buradayız. Yaşlılığın atıl kalmak değil; anlam üretmek olduğuna inancımızı güçlendireceğiz. Bu çalıştayda bulacağımız yerel çözümler, yalnızca Adıyaman'a değil, II. Yaşlılık Şürası aracılığıyla tüm ülkemize ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, yaşlı bireylerin karşılaştığı sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık temelli sorunlar masaya yatırılırken; yerel çözüm önerileri ve ihtiyaçlar katılımcılarla birlikte konuşuldu. Elde edilen izler, II. Yaşlılık Şürası'na katkı sunmak üzere raporlanacak.

Çalıştayın, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
