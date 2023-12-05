Adıyaman Belediyesi Kent Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin kuzeyinde yapımı devam eden Kent Park'ta çalışmalar hızla ilerliyor. 25 bin metrekarelik alanda basketbol sahası, fitness ve spor alanı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu gibi sosyal alanlar bulunacak olan Kent Park, vatandaşlara daha kaliteli ve güzel vakit geçirme imkanı sunacak.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin kuzeyinde yapımı devam eden ve açılışı için gün sayılan Kent Parkta çalışmalar devam ediyor.

25 Bin metrekare alan üzerine kurulan, içerisinde basketbol sahası, fitness ve spor alanı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu ile sosyal alanların bulunacağı Kent Park, vatandaşların daha kaliteli ve güzel vakit geçirebilmelerine imkan sağlayacak.

Vatandaşların daha yaşanılabilir bir Adıyaman'a sahip olabilmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Şehrimizin kuzey kısmı olan Yeni Mahalle'de 25 bin metrekarelik bir alan üzerinde sürdürülen Kent Park'taki çalışmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. İçinde basketbol sahası, fitness ve spor alanı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu ile sosyal alanların bulunacağı projemizin sonuna yaklaştık. Vatandaşlarımızın daha yaşanılabilir bir Adıyaman'a sahip olabilmeleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Kent Park projemizin çalışmalarını da tamamlayıp en kısa sürede halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN