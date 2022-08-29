Adana yerel haberleri: Çukurova Gülen Yüzler Semt Kreşleri, Yeni Döneme Hazır

Çukurova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gülen Yüzler Semt Kreşleri, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarını tamamladı.

Yaz aylarında da çalışan anne ve babaları düşünerek kapılarını açık tutan kreşlerde, 31 Ağustos'ta başlayacak yeni dönem eğitimleri için denetimlerde bulunan Başkan Soner Çetin, kreş yetkililerden yapılan çalışmalar ve hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla da sohbet edip onların isteklerini dinleyen Başkan Soner Çetin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da anne ve babalar huzur ve güven içerisinde çocuklarını bize emanet edebilecekler" dedi.

Kreşlere çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Çetin, "Oryantasyon yani uyum süreci öncesi son kontrolleri yapıyoruz. 15 gün sürecek bu oryantasyon evresinden sonra, başarılı olamayan ve ayrılan çocuklarımızın yerine yedek listeden gelecek vatandaşların çocuklarını kayıt edeceğiz. Biliyorsunuz kreşlerimize büyük bir ilgi var ve talepleri karşılamak tamamen mümkün olmuyor. Ancak noter huzurunda çekilişle çocuklarımızı ne yazık ki yeni kayıt olarak alabiliyoruz. Burada hem çocukları ziyaret ettim hem de öğretmenlerimizle toplantı yaptık. Eksik var mı yok mu onlara bakıyoruz, denetliyoruz. Kreşlerimize bu kadar ilginin çok olması bizi memnun ediyor" diye konuştu.

Diğer belediyelerin de semt kreşleri konusuna ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapan Çetin, çalışan anne ve babaların, özellikle de kadın istihdamının önündeki en önemli sorunlardan birinin de semt kreşlerinin azlığı olduğuna dikkat çekti. Çetin, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin sayısını artıracağının da müjdesini verdi.