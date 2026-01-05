Adana'ya 2025 yılında 8.3 milyar TL yatırım

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2025 yılında Adana'ya toplam 8,3 milyar TL tutarında ulaşım ve altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini, Adana'nın geleceğine değer katan bu yatırımların ekonomik ve sosyal kalkınmayı da güçlendireceğini belirtti.

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2025 yılında Adana'ya yapılan yatırımların detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Dağlı, demiryolu yatırımları için 5,3 milyar TL, karayolu yatırımları için 2,9 milyar TL, haberleşme yatırımları için 21,3 milyon TL ve havayolu yatırımları için 6 milyon TL olmak üzere Adana'nın her alanda güçlü bir altyapıya kavuştuğunu ifade etti.

"Güçlü Adana'nın temeli oluşturuluyor"

Dağlı, yapılan bu yatırımların Adana'nın şehir içi ulaşımını rahatlatmasının yanı sıra bölgesel ve ulusal ölçekteki stratejik önemini daha da artıracağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Adana'mız için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Ulaşım ve altyapı alanında hayata geçirilen bu yatırımlar, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yarının güçlü Adana'sının da temelini oluşturuyor" dedi.

Demiryolu yatırımlarıyla lojistik gücün artırıldığını, karayolu projeleriyle ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini belirten Dağlı, haberleşme ve havayolu alanındaki yatırımların da Adana'nın teknolojik ve ekonomik kapasitesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

"Milletimizin beklentilerini önceliyoruz"

Adana'nın üretim, ticaret ve ulaşım açısından stratejik bir merkez olduğuna dikkat çeken Dağlı, "AK Parti hükümetleri döneminde Adana'mız, her alanda olduğu gibi ulaştırma ve altyapı alanında da hak ettiği yatırımları almaya devam ediyor. Milletimizin beklentilerini önceleyen anlayışla, şehrimizin gelişimi için güçlü adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Dağlı, Adana'ya kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başta olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na milletvekillerine, emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, yatırımların Adana'ya ve tüm hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi. - ADANA