Adana'nın Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde TOKİ Mağduriyeti

(ADANA) - Adana'da, TOKİ'nin Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde başladığı kentsel dönüşüm projesinin 4 yıldır tamamlanmamasına hak sahipleri tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Benim evimi 270 binden saydılar. Şimdi borcum 2,5 milyon lira. Ben o parayı rüyamda bile görmedim" dedi. Mahalle sakinlerinden Emre Karaoğlu ise "Evlerini devlete güvenerek teslim eden, yıllardır kira ödemek zorunda kalan, artan ekonomik koşullar altında her geçen gün daha zorlanan vatandaşlar adil olmayan değer tespitleri, ödenmesi güç borçlandırmalar ve şeffaflıktan uzak uygulamalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşıyor" dedi.

TOKİ tarafından, 2021 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesine başlandı. Projeye gönüllü katılan vatandaşlar, evlerini o dönemde 275 bin lira ila 400 bin lira arasında değişen bedeller karşılığında TOKİ'ye devretti.

Hak sahiplerinin verdiği bilgiye göre TOKİ yetkilileri, evlerin 1,5 yıl içinde teslim edileceğini, borçların ise hak sahipleri oturmaya başladıktan sonra ödeneceğini taahhüt etti. TOKİ'den kira yardımı almak kaydıyla ve 1,5 yıl sonra yeni evlerine kavuşma umuduyla evlerini boşaltan yurttaşlar, aradan geçen 4 yılda evlerin teslim edilmediğini, kira yardımlarının da güncel kira fiyatlarının altında kaldığını, bu şekilde mağdur olduklarını ifade etti.

Yapımı devam eden konutların önünde toplanan hak sahipleri basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinleri, 4 yıldır kira ödeyerek mağdur olduklarını, projenin başında vaat edilen borç miktarının ise 5 kat artmasına anlam veremediklerini dile getirdi.

"Vatandaşlar adil olmayan değer tespitleri ve ödenmesi güç borçlandırmalarla mağduriyet yaşamaktadır"

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Emre Karaoğlu, şunları söyledi:

"Mahallemiz riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm sürecine alınmış. Bu sürecin vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyacak, yaşam koşullarını iyileştirecek, adalet anlayışıyla yürütüleceğine dair beklentimiz oluşmuştur. Ancak gelinen noktada, hak sahipleri olarak büyük bir belirsizlik, mağduriyet ve derin bir kaygı yaşamaktayız. Evlerini devlete güvenerek teslim eden, yıllardır kira ödemek zorunda kalan, artan ekonomik koşullar altında her geçen gün daha zorlanan vatandaşlar adil olmayan değer tespitleri, ödenmesi güç borçlandırmalar ve şeffaflıktan uzak uygulamalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Kentsel dönüşüm insanı merkezi alması gerekirken bugün birçok aile için umut değil, endişe kaynağı haline gelmiştir. Bizler bu topraklarda büyümüş, çocuklarını burada yetiştirmiş, devletine güvenmiş yurttaşlarız. Talebimiz ayrıcalık değil, şeffaflık ve vicdandır. Hiçbir hak sahibinin borç yükü altında ezilmediği, kimsenin evsiz kalma korkusu yaşamadığı, sosyal devlet ilkesine yakışır dönüşüm süreci istiyoruz. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nin sesini duyun. Değerlendirme ve borçlandırma sürecini yeniden ve adil biçimde ele alın. Vatandaşla karşı karşıya gelen değil, vatandaşla birlikte yol yürüyen bir anlayış benimseyin. Kentsel dönüşüm mağduriyet değil, umut üretmelidir."

"Ben o parayı rüyamda görmedim"

Yaşlı hak sahibi kadın, "Benim evimi 270 binden saydılar. Şimdi borcum 2,5 milyon lira. Ben o parayı rüyamda bile görmedim. Benim o kadar param olsa 36 yaşındaki oğlumu evlendiririm" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Borç miktarı artıyor. 400 binden 2,5 milyona çıkıyor ama bizim evlerimizin değeri artmıyor. Ekonomik koşullar nedeniyle artıyorsa bizim evlerimizin değerini de artırsınlar" diye konuştu.