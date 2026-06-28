Adana'da Yurttaş Geçim Sıkıntısından Yakındı: "Yemek Pahalı, Ekmek Domates Yiyorum"

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı. Limonata satıcısı Fatih Bilgeç, "Millet yemek yiyor, ben ekmek domates yiyorum her gün. Ne yapayım?" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden emekli Resul Kayaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 25 bin lira emekli aylığıyla geçinmeye çalıştığını ifade etti. Geçim sıkıntısı çektiğini bildiren Kaya, şunları söyledi:

"Hayat pahalı kardeşim. Bugün pazara gidemedik. Meyve ları sebze fiyatları el yakıyor. Yaz gelmiş bugün 70-80-100 liradan aşağı ne meyve var ne sebze var, yaz meyveleri bunlar. Maaşım kesinlikle yetmiyor. Kiram olmadığı halde çok sıkıntı çekiyorum. Çocuk okutuyorum ama bugün bir dershaneye yazdırıyoruz, dershane olmuş 100 bin lira. Nasıl zorlanmayalım? Yarın bir gün üniversiteye giderse masrafın bunun iki katı olacağını hesaplayacaksın veya üç kat olacağını hesaplayacaksın. Okutmayı zorlaştırdılar. Şuradan şuraya gidip gelsek dolmuş parası 100 lira para veriyoruz."

"ALAMADIĞIM SEBZEYİ KOMŞULAR GETİRİYOR"

Yaşlılık aylığı aldığını anlatan Hüseyin Akpolat ise pazarda alamadığı sebzeleri komşuları kendisine verdiğini belirterek, "Ev kira, para yetişmiyor ki. Cepte hiçbir şey kalmıyor, pazara gidecek para yok. Sebze alacaksın, alamıyorum, komşular getiriyor. Bekleyeceğim, bir yerden bir yardım gelecekse gelir gelmezse zaten yok" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN EKMEK DOMATES YİYORUM"

Hayat pahalılığından dert yanan limonata satıcısı Fatih Bilgeç ise domates ve ekmekle beslendiğini söyledi. Limonata satmasına rağmen geçinemediğini aktaran Bilgeç, şunları söyledi:

"Geçinemiyorum. Tek başımayım, anne baba yok. Limonata satıyorum. Vatandaş bazen alıyor, bazen almıyor. 30 liraya pahalı diyorlar. Geçen sene 20 liraya satıyorduk, bu sene pahalandı. Şekerin torbası iki bin lira oldu. Şeker pahalı, her şey pahalı, bir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Millet yemek, yiyor ben yemek yiyemiyorum, ekmek domates yiyorum her gün. Ne yapayım? Yemek pahalı, ekmek domates yiyorum. Pazara gideceğim, domates alacağım, ekmek alacağım, ekmek domates yiyeceğim akşam evde."

Boyacı Metin Karaoğlan, aldıkları yevmiyenin geçimlerini karşılamadığını dile getirerek, "Boya işleri yapıyorum. Aldığım para yetmiyor. Biz kış günleri çalışamıyoruz, iki ay boşluğumuz oluyor. Ayın 20 gününü ya çalışıyoruz ya çalışamıyoruz" diye konuştu.

"SEÇİM İSTİYORUZ"

Başka bir yurttaş ise "7 bin lira engelli maaşı alıyoruz. Onunla da ancak kira parası veriyoruz, elektrik, su, fatura bitiyor. Yiyecek içecek olmuyor. Borç ondan sonra. Bakkallardan borca alıyoruz, maaşı aldığımızda tekrar ona veriyoruz. İktidarı düşüreceğiz diyorum, seçim istiyoruz tabii ki ama yanaşmıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA