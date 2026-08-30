Adana'da nohut hasadı dronla görüntülendi

ADANA'da biçerdöverlerle tarlada nohut hasadı dronla görüntülendi. Çiftçi Mehmet Tokdemir, "Bu yıl yağışların bol olması sebebiyle ürünümüz oldukça bereketli ve kaliteli oldu" diye konuştu.

Tufanbeyli ilçesine bağlı Pınarlar Mahallesi'nde aylar önce ekimi yapılan nohudun, hasat dönemi gelince üreticiler biçerdöverlerle tarlaya girdi. Tarladan kaldırılan nohutlar traktör römorklarına yüklenerek harmanlama işlemi için geniş alanlara taşınıyor. Kürek yardımıyla rüzgara karşı savrulan nohutlar, içindeki yabancı ve hafif maddelerden ayrıştırıldıktan sonra kuruması için güneş altına bırakılıyor. Tufanbeyli'nin dağlık coğrafyası ile iç içe olan geniş tarım arazilerindeki nohut hasadı dronla görüntülendi.

YAĞIŞLAR, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bölge çiftçilerinden Mehmet Tokdemir ise nohudun kilosunun 100 liradan alıcı bulduğunu belirten Tokdemir, "Yaklaşık 50 dönüm alanda ekim yapmıştık, şimdi emeklerimizin karşılığını alma zamanı geldi. Bu yıl yağışların bol olması sebebiyle ürünümüz oldukça bereketli ve kaliteli oldu" diye konuştu.Bölgede nohut hasadının sürdüğü, binbir emek isteyen sürecin ardından piyasaya sürüleceği belirtildi. (DH

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı