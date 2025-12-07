Gıda denetimlerinde 16 işletmeye 715 bin lira ceza uygulandı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile bağlı 15 ilçe müdürlüğü tarafından yapılan gıda denetimlerinde 16 işletmeye 715 bin lira cezai işlem uygualndı.

Halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde toplu gıda üretimi yapan işletmeler, toplu tüketim yerleri ile gece boyunca hizmet veren lokanta, restoran ve alkollü restoranlar detaylı şekilde incelendi. Ayrıca döner, şırdan, mumbar, kokoreç, midye gibi Adana'nın öne çıkan sokak lezzetlerini sunan işletmeler de kapsamlı denetimlerden geçirildi. Yapılan çalışmalarda 35 işletmeden numune alınırken, mevzuata aykırılık tespit edilen 16 işletmeye toplam 715 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak halkımızın tarladan sofraya uzanan yolculukta sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz sahadayız. Tüm bu çalışmalar, halkımızın sağlığını korumak için gösterdiğimiz çabanın 10 günlük özetidir. Dün olduğu gibi bugün de güvenilir gıdanın teminatı olma sorumluluğuyla sahadayız. Adana'nın sofralarına güven taşımak için kesintisiz çalışmaya devam edeceğiz" denildi.