Adana'da gençlerden başlık parası eylemi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gençler, 1 milyon TL'ye kadar dayanan başlık parası taleplerine karşı sokakta eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla evlenmek istediklerini ancak yüksek talepler nedeniyle bu imkânların ellerinden alındığını ifade ettiler.

Adana'da gençler, talep edilen yüksek başlık paralarına isyan etti. Kız tarafının 1 milyon TL'ye dayanan başlık parası talebi yüzünden evlenemeyen gençler sokakta ellerinde pankartlarla eylem yaparak tepki gösterdi.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza, Anadolu mahallerinde yaşayan ve yıllar önce ataları Şanlıurfa'dan Adana'ya yerleşen bazı gençler evlenmek istedikleri zaman kız tarafının başlık parası istemesi nedeniyle eylem yaptı. 1 milyon TL'ye kadar dayanan başlık paraları yüzünden evlenemediklerini ileri süren gençler, ellerinde pankartlarla merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'ne çıktı. Gençlerin hazırladıkları pankartlarda, 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı', '700 bin TL'den başlayan fiyatlarla başlık parası', 'Mal değiliz satılalım', 'Başlık parası kalkacak' yazdığı görüldü.

"Önümüzü kapatmayın"

Başlık parası yüzünden sevdiğine kavuşamadığını ileri süren Ahmet Yüksel (22), "Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL'yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın" diye konuştu

"Yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istiyoruz

Evlendiğinde yüklü miktarda başlık parası verdiğini anlatan Hamza Yüksel, "Bizim Şanlıurfa'da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
