Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji Düzenlendi

Adana'da 50 kano sporcusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejinde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla nehir üzerinde kortej oluşturan kanolar renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinde dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adana'da coşkuyla kutlandı. Seyhan Nehri üzerinde '30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji' düzenlendi. Etkinlikte 50 kano sporcusu, ellerinde Türk bayraklarıyla nehir üzerinde ilerleyerek görsel bir şölen sundu. Nehir kıyısında toplanan vatandaşlar, kanoların oluşturduğu korteje alkışlarla destek verdi. Sporcular, Zafer Bayramı'nın önemini hatırlatarak, bu özel günü farklı bir etkinlikle kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Etkinliği koordine edenlerden Tolga Çopur, "Özel günlerde böyle etkinlikler yapmak çok önemli. Hem çocuklarımız hem de bizler için bu günler unutulmasın istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Ethem Dinibütün, "30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adımlardan biridir. Biz de bu anlamlı günü Seyhan Nehri'nde Türk bayraklarımızla kutlamak istedik. Bu kortejde yer almak gurur verici" diye konuştu.

Sporcu Ecem Oldaç ise, "Nehirde Türk bayraklarıyla birlikte kürek çekmek çok farklı bir duygu. Vatandaşların bize destek vermesi, Zafer Bayramı coşkusunu daha da büyüttü. Bu atmosferi yaşamak tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Kortej geçişini izlemeye gelen vatandaşların meşale yakmasıyla etkinlik son buldu. - ADANA