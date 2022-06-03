Açık Deniz Yarışçısı Tolga Pamir, Yeni Bir Rekor İçin Yelken Açtı - Haberler

MUSTAFA USTA

Açık deniz yarışçısı Tolga Pamir, Gökova kardeşlerin Türkiye turu rekorunu kırmak için yola çıktı. Beraberindeki Sevda Ersezer ile yelken açan Pamir, daha önceki 13 gün 15 saatlik rekoru 12 günde kırmayı hedefliyor.

Açık deniz yarışçısı Tolga E. Pamir, beraberindeki Sevda Ersezer ile haziran ayında Türkiye turu rekoru zamanlamasını kırmak üzere yola çıktı. İkili, hedeflerinin hem Gökova kardeşlerin 13 gün 15 saat 2 dakika 58 saniyede tamamladıkları parkuru 12 günde geçmek hem de denizde kadınlara yönelik ön yargıları kırmak olduğunu belirtti.

"REKORA İMZA ATMAYI PLANLIYORUZ"

Pamir ve Ersezer ikilisi, Sinop'ta yaptıkları açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye turu rekoru geçen sene hayata geçirdiğimiz bir proje. Hedef 4 denizimizde hiç durmadan, karaya ayak basmadan sadece yelken ve rüzgar gücünü kullanarak Hopa-İskenderun arasındaki parkuru bin 500 deniz millik parkuru geçmek üzere kurulu rekor parkuru. Bu sene de 2022 yılında Sevda Ersezer ile birlikte Duo sınıfında bu parkuru gerçekleştirerek rekora imza atmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz süreçte Gökova kardeşler, 13 gün 15 saatlik rekoru gerçekleştirdiler. Hedefimiz de aslında onların yaklaşık 24-48 saat önüne geçebilirsek ne mutlu bize."

İkili, haziran ayının ilk 10 günü içerisinde başlamayı hedeflediklerini ancak hava koşullarına göre tarihin belirleneceğini dile getirdi.

Dünya Yelken Hız Rekoru Konseyi (WSSR) tarafından tekneye yerleştirilecek 'özel tracker' ile takip edilecek parkurda, sürelerinin kayıt altına alınacağını belirten Pamir, "Yani uluslararası birçok dünya turu yarışların ya da Atlantik geçişleri gibi rekor denemeleri arasında Türkiye Turu Rekoru da yerini alacak. Aynı anda Türk Yelken Federasyonu'yla eş zamanlı çalışılarak rekorun tanımlaması yapılacak ve uluslararası düzeyde dünya rekorları arasına girecek" dedi.

ANKA / Yerel