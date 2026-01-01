AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Katil İsrail, zulmüne son vermeli"

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. 2026 için barış ve huzur mesajı veren Güler, "Katil İsrail zulmüne son vermeli" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü, yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Güler ve beraberindekiler, yeni yıla görev başında giren acil çağrı merkezi personeli ile bir araya gelerek sohbet etti, görevli çalışanların yeni yılını kutladı. Daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdullah Güler, 2026 yılının barış, huzur ve bereket yılı olması temennisinde bulundu. Güler, yaptığı açıklamada Filistin'de ki insanların kötü şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "İnşallah oradaki kardeşlerimizde güvene ve toplumsal huzura kavuşurlar. Katil İsrail'de inşallah bu zalimliğine biran önce son verir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgenin istikrarına, barışına ve güvenliğine elinden gelen her türlü katkıyı sunuyor" dedi.

"Ülke olarak katkı vermeye devam edeceğiz"

İsrail'in acımazsızca saldırılarına devam ettiğini ifade eden Abdullah Güler, "Kuzeyimizde hala Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Güneyimizde maalesef üzüntü duyduğumuz şekliyle beraber katil İsrail acımasızca saldırılarına devam ediyor. Oradaki mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimiz bu soğuk havalarda ve kötü şartlarda kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. İnşallah oradaki kardeşlerimizde güvene ve toplumsal huzura kavuşurlar. Katil İsrail'de inşallah bu zalimliğine biran önce son verir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz bölgenin istikrarına, barışına ve güvenliğine elinden gelen her türlü katkıyı sunuyor. Diplomatik anlamda da öncülük yapıyor. Bu mahiyette de ülkemiz bütün dünyanın gıptayla baktığı ve öncülük ettiği bu tür arabuluculuklarda insanlığın ve ülkelerin Türkiye'den büyük destek beklediklerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da ülkemizin hem büyümesi, hem de güçlenmesi, hem de bölgesel barışa, ülke olarak katkı vermeye devam edeceğiz " diye konuştu. - SİVAS