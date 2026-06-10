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ABD'nin girişine izin vermediği Somalili hakem Artan, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

ABD'nin girişine izin vermediği Somalili hakem Artan, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
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Dünya Kupası'nda görev alması beklenen ilk Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesi üzerine ülkesine döndü. Mogadişu Havalimanı'nda yüzlerce kişi ve yetkililer tarafından kahraman gibi karşılanan Artan, bir sonraki turnuvaya katılacağını söyledi.

Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olması beklenen ve ABD girişine izin vermeyince ülkesine dönen Omar Artan, havalimanında yüzlerce kişi ve yetkililer tarafından kahraman gibi karşılandı.

ABD, Meksika ve Kanada'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda görev alması beklenen Somalili hakem Omar Artan'ın ABD'ye alınmaması yankı uyandırmıştı. Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olması beklenen Artan, Dünya Kupası'ndan men edilmesinin ardından ülkesine döndü. Somali'nin başkenti Mogadişu'ya varan Artan, havalimanında yüzlerce kişi ve yetkililer tarafından kahraman gibi karşılandı. Havalimanında Somalili gençlere seslenen Artan, ülkeleriyle gurur duymaları gerektiğini vurguladı. Kendisine gösterilen destek için Somali hükümetine ve halkına teşekkür eden Artan, "Söz veriyorum bir sonraki turnuvaya katılacağım. Somali halkının bundan teselli bulmasını ve kendine güvenini korumasını istiyorum" dedi.

Omar Artan, FIFA'nın turnuva için belirlediği nihai listeye girdikten sonra Dünya Kupası'nda görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. Afrika'nın en iyi hakemlerinden biri olan Artan, 2025 yılında kıtanın en iyi erkek hakemi seçilmişti. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Artan'ın "güvenlik önlemleriyle ilgili endişeler" nedeniyle cumartesi günü Miami Uluslararası Havalimanı'na girişinin engellendiği belirtilmiş ancak bu endişelerin ayrıntılarına yer verilmemişti. Artan, daha sonra FIFA tarafından turnuvanın hakem listesinden çıkarılmıştı. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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