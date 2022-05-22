ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu - Haberler

ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 39. Türk Günü ve Festivali kapsamında Türkçe konuşan halklardan oluşan kalabalık bir yürüyüş düzenlendi.

Manhattan'daki Madison Avenue'de yaklaşık bir saat süren yürüyüşe Türk-Amerikan kulüpleri, okulları, üç büyük Türk futbol takımı korjleri, Kıbrıs ve Türkmenistan'dan Türkleri ve Azeriler katıldı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin Washington büyükelçileri Hazar İbrahim ve Hasan Murad Marjan da bir kervanda Mehtar marşının sesi altinda yürüdü.

Azerbaycan halkı yürüyüşe özel olarak dekore edilmiş bir kervanla katıldı. Azerbaycan bayraklarıyla süslenen kervanda milli kostümlü gençler de yer aldı. "Karabağ Azerbaycan'dır" ve "Yaşasın Azerbaycan" sloganları attılar.

Yaklaşık iki saat süren yürüyüş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önündeki Dag Hammarskjöld Plaza Park Meydanı'nda sona erdi. Meydanda Türk sanatçı Hande Yener'in katılımıyla konser programı gösterildi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel