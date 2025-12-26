Devler liginde bir yıldız: ABC Lojistik, ihracat başarısını sahneye taşıdı

Türkiye'nin lojistik gücünü dünyaya taşıyan ABC Lojistik, hizmet ihracatındaki dev başarısını muhteşem bir gala gecesiyle taçlandırdı. Türkiye'nin en çok hizmet ihracatı yapan ilk 7 firması arasına girerek adını zirveye yazdıran şirket, bu tarihi zaferi 'Büyük ABC Ailesi' ile birlikte kutladı.

Başarı belgesiyle tescillenen vizyon

Sektördeki istikrarlı yükselişini sürdüren ABC Lojistik'in bu başarısı, yetkili makamlarca takdim edilen başarı belgesiyle resmiyet kazandı. Ancak gece boyunca kurumsal rakamlardan ziyade, bu rakamların arkasındaki 'insan emeği' ön plandaydı. Şirket yönetimi, kürsüde yaptığı konuşmada başarının asıl sahibinin ofislerde, depolarda ve direksiyon başında ter döken çalışanlar olduğunun altını çizdi.

'O Ses ABC' ile eğlence zirve yaptı

Resmi törenin ardından yerini coşkuya bırakan gecede, ABC Lojistik çalışanları sadece iş dünyasında değil, sahnede de ne kadar iddialı olduklarını kanıtladı. Galada heyecan dolu çekilişlerle onlarca çalışan sürpriz hediyelerin sahibi oldu. Gecenin en çok konuşulan anı ise 'O Ses ABC' yarışması oldu. Çalışanların performansları profesyonel sanatçıları aratmazken, dereceye giren isimler alkışlar eşliğinde ödüllerine kavuştu.

Sahne yıldızların, gurur tüm ekibin

Gecenin finalinde profesyonel sanatçının sahne almasıyla eğlence doruğa ulaştı. Tüm yılın yorgunluğunu müzik eşliğinde atan ekip, omuz omuza vererek sadece bir iş ortağı değil, dev bir aile olduklarını bir kez daha gösterdi.

Şirket yetkilileri ise başarıyı şu sözlerle özetledi:

"Biz sadece yük taşımıyoruz; Türkiye'nin emeğini ve vizyonunu dünyaya taşıyoruz. İlk 7'de yer almak bir sonuç değil, bir yolculuğun başlangıcıdır. Bu başarının asıl mimarları olan çalışma arkadaşlarımızla aynı gurur tablosunda buluşmak bizim için paha biçilemez."

Hizmet ihracatında çıtayı her geçen yıl daha yukarı taşıyan ABC Lojistik, yeni dönemde de hem global pazardaki gücünü artırmayı hem de 'mutlu çalışan, sürdürülebilir başarı' ilkesiyle sektöre ilham vermeyi hedefliyor. - KAYSERİ