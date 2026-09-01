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AB, Brezilya'dan Et ve Bal İthalatını Askıya Aldı

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AB Komisyonu, Brezilya'nın antibiyotik kullanım kurallarına uymaması nedeniyle tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını geçici olarak durdurdu. Denetimler sürerken, uyum sağlanması halinde ticaretin yeniden başlayabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brezilya'nın antibiyotik kullanımına ilişkin sağlık kurallarına uymadığı gerekçesiyle tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını 3 Eylül Perşembe gününden itibaren geçici olarak askıya alacağını açıkladı.

Brezilya'da hayvancılık sektörünü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brezilya'dan yapılan tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını 3 Eylül Perşembe gününden itibaren geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

AB Komisyonu, kararın gerekçesini Brezilya'nın antibiyotik kullanımına ilişkin sağlık kurallarına uyum sağlamaması olarak açıkladı. Komisyon, ülkede hayvancılık sektöründe büyüme amaçlı antibiyotik kullanımının engellenmediğini ve AB'nin "antimikrobiyal dirençle mücadele" stratejisine uygun güvence sunmadığını aktardı.

Yetkililer, gerekli standartların karşılandığının kanıtlanması halinde ithalatın yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Denetimler sürüyor, bazı ürünlerde süreç daha hızlı işleyebilecek

Fransız basınına göre; özellikle kanatlı eti ve bal için yürütülen denetimler, cuma günü tamamlanacak. Sonuçların olumlu olması halinde bu ürünler, ihracatının yakın gelecekte yeniden başlayabilecek. Sığır eti için ise sürecin daha uzun sürmesi bekleniyor. AB, hayvanların tüm yaşam döngüsüne ilişkin antibiyotik kullanım kayıtlarının eksiksiz sunulmasını istiyor. Bu nedenle Brezilya'nın gerekli uyumu belgelemesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Ticari etkiler ve siyasi arka plan

Brezilya, AB'nin en büyük et tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında Birlik ülkelerine 92 bin ton sığır eti ihraç eden Brezilya'nın bu askıya alma kararından ciddi ekonomik darbe olacağı belirtiliyor. AB'nin bu adımı, Ocak 2026'da imzalanan AB-Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında yükselen tarım sektörü tepkilerine de bir yanıt niteliği taşıdığı iddia ediliyor. Başta Fransa olmak üzere Avrupa çiftçileri, Brezilya'daki üretim şartlarının AB standartlarıyla uyumsuz olduğunu uzun süredir dile getiriyordu. Bu kararla AB'nin Avrupalı çiftçilere gerekli denetimlerin yapıldığı mesajı vermek istediği yorumları yapılıyor.

"Antimikrobiyal direnç AB'nin kırmızı çizgisi

AB Komisyonu söz konusu karara gerekçe olan denetimlerin AB için vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. AB hayvancılıkta antibiyotik kullanımını sıkı şekilde denetleyen bir bölge olmaya devam ediyor. Antimikrobiyal direnç, küresel ölçekte yılda milyonlarca ölümle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Brüksel, Brezilya'dan gelen ürünlerde bu kriterleri arıyor. AB'nin aldığı askıya alma kararı, hem halk sağlığı hem de tarımsal rekabet açısından stratejik bir hamle olarak görülüyor. AB yetkilileri, Brezilya'nın gerekli uyumu sağlaması halinde ithalatın yeniden başlayabileceğini belirtiyor, ancak net bir takvim sunmaktan kaçınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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