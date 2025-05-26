84 Yaşındaki Ahmet Dede Galatasaray Şampiyonluğunu Davul Zurna ile Kutladı

84 Yaşındaki Ahmet Dede Galatasaray Şampiyonluğunu Davul Zurna ile Kutladı
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İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Kul, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu davul zurna ile coşkuyla kutlayarak mahalleliyle bu gururu paylaştı. Kul, ayrıca Dikili'de Galatasaraylılar Derneği kurma hayalini de dile getirdi.

84 yaşındaki vatandaş, Galatasaray'ın şampiyonluğunu davul zurnayla kutladı

İZMİR - Galatasaray'ın şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde kutlayan 84 yaşındaki Ahmet Kul, bu grurunu mahallesiyle paylaşmak istediğini söyleyerek, "Hedefim Dikili'de Galatasaraylılar derneği açmak" dedi.

İzmir'in Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Kul, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Turan Dursun Caddesi üzerindeki evine Galatasaray bayrağı asan Ahmet dede, davul zurna eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

"Bu gururu mahallemle paylaşmak istedim"

Galatasaray sevdasını yıllardır ilk günkü heyecanla taşıdığını belirten Ahmet Kul, "84 yaşımdayım, çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Bu şampiyonluk benim için çok anlamlı. Bu gururu mahallemle paylaşmak istedim. Bayrağımızı asarken de davul zurna ile kutlayalım dedik" ifadelerini kullandı.

"Dikili'de Galatasaraylılar Derneği hayalim"

Mahallesinde ve Dikili'deki Galatasaray taraftarlarını bir araya getirecek bir oluşum kurmak istediğini söyleyen Kul, "Benim bir hayalim var. Dikili'de Galatasaraylılar Derneği kurmak istiyorum. Bu camiaya gönül verenleri bir çatı altında buluşturmak güzel olur" dedi.

Mahallede ilgiyle karşılandı

Ahmet Kul'un coşkulu kutlaması mahalle sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Davul zurna eşliğinde yapılan bayrak asma töreni çevredeki vatandaşların cep telefonlarına da yansıdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT KOÇ - Yerel
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