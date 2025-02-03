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Görenleri şaşkına çevirdi! Çıplak elleriyle yaban domuzu yakaladı

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Bilecik'te görenleri şaşkına çeviren bir görüntü kaydedildi. Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yaşayan 70 yaşındaki avcı İsmail Doğan, çıplak elleriyle yaban domuzu yakaladı.

Bilecik'te yıllardır avcılıkla ilgilenen İsmail Doğan, bir gün arkadaşıyla birlikte Sofular Çayır mevkiine ava gitti.

HİÇ TEREDDÜT GÖSTERMEDİ

İkili, ormanın derinliklerinde ilerlerken aniden karşılarına bir domuz çıktı. 70 yaşındaki İsmail Doğan, hiç tereddüt göstermeden hızlıca domuza doğru yöneldi ve ona yaklaştı.

ÜZERİNE ATLADIĞI DOMUZU YAKALADI

Ardından, büyük bir cesaretle üstüne atlayarak doğrudan mücadeleye başladı. Bir süre süren yoğun çabanın ardından, İsmail Doğan domuzu elleriyle yakalamayı başardı.

Görenleri şaşkına çevirdi! Çıplak elleriyle yaban domuzu yakaladı

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise Doğan'ın yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İsmail Doğan'ın domuzu tek başına ve barek bir güçle yakaladığı görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Görenleri şaşkına çevirdi! Çıplak elleriyle yaban domuzu yakaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeynel Bereket:

video nirde Loo

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Haber YorumlarıSer_hat:

Braw dayııı

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