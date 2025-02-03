Görenleri şaşkına çevirdi! Çıplak elleriyle yaban domuzu yakaladı

Bilecik'te yıllardır avcılıkla ilgilenen İsmail Doğan, bir gün arkadaşıyla birlikte Sofular Çayır mevkiine ava gitti.

HİÇ TEREDDÜT GÖSTERMEDİ

İkili, ormanın derinliklerinde ilerlerken aniden karşılarına bir domuz çıktı. 70 yaşındaki İsmail Doğan, hiç tereddüt göstermeden hızlıca domuza doğru yöneldi ve ona yaklaştı.

ÜZERİNE ATLADIĞI DOMUZU YAKALADI

Ardından, büyük bir cesaretle üstüne atlayarak doğrudan mücadeleye başladı. Bir süre süren yoğun çabanın ardından, İsmail Doğan domuzu elleriyle yakalamayı başardı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise Doğan'ın yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İsmail Doğan'ın domuzu tek başına ve barek bir güçle yakaladığı görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi.