7 Aylık Hamile Turist, Ağrı Dağı'na Tırmanmaya Başladı

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'na 7 aylık hamile bir turist dağcı, rehber eşliğinde tırmanışa başladı.

Birçok dinde kutsal kabul edilen ve terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan Ağrı Dağı, yılın her döneminde yerli ve yabancı dağcı gruplarını ağırlamaya devam ediyor. 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan dağa bu kez 7 aylık hamile bir turist dağcı tırmanış için harekete geçti.

Hamileliğine rağmen profesyonel rehberler eşliğinde tırmanışa başlayan turistin bu cesareti dikkat çekti. - AĞRI