64 Yaşındaki Hakkı Bozat: Spora Başlama Hikayesiyle Gençlere İlham Veriyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hakkı Bozat, azim dolu hikayesi ile gençlere örnek oluyor. 50 yaşındayken eşinin sarkan kollarını görmesi ve 'kendini toparla biraz' sözü üzerine spora başlayan Bozat, spor salonunda tanıştığı güç sporu powerlifting ile adeta hayatını değiştirdi. Powerlifting sporunu çok seven ve kendisini geliştiren Bozat, 14 yılda çok sayıda Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Powerlifting Türkiye Şampiyonası'nda da kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başaran Bozat, her şampiyonada da kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Gününün büyük bir kısmını spor salonunda geçiren ve antrenmanlarına ara vermeyen Bozat, her gün kaldırdığı ağırlıklarını da not ederek disiplini elden bırakmıyor.

"İlk yarışmamdaki şampiyonluğum beni ateşledi"

Spora başlama hikayesinin de ilginç olduğunu belirten Bozat, "Spora başlamamın hikayesi de çok güzel. Koltukta otururken sarkan kollarımı gören eşim 'ya herif git kendini toparla' dedi. Bir nevi o beni bu yola yönlendirmiş oldu. Tabi sonra salona gittim ve orada ağır arkadaşlarla tanıştım. Güç sporu yapan arkadaşlarla tanıştım ve ben 2011'de bu sporu yapmak istiyorum dedim. Yaşım 50'ye gelmişti o zaman ve öyle bir başlangıç yaptık. İlk yarışmamda 85 kilo basmıştım. Orada ateşlendim. 2 hafta sonra 600 kilometre yol yapıp Almanya Şampiyonası'na katıldım. Orada powerlifting derecesi yaptım. Gene Almanya birincisi oldum. Hiç ummadığım bir şekilde. 2011'den 2019'a kadar düzenli bir şekilde her yıl yarışmalara katıldım. 2019'da son yarışmam Ankara'da idi. 2020'de de gelen pandemi ortalığı mahvetti. 5 sene aradan sonra bu sene İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na gittim. Yarışmak aslında hiç kafamda yoktu. Feci bir şekilde ciğerlerimi üşütmüştüm. Ama hatır için gittiğim yerde dedim katılayım. İyi ki de katılmışım. Bu sene de derece yapıp geldik. IPF Türkiye Şampiyonu oldum. Kısacası 2011'den 2025'e kadar gelmiş oldum" dedi.

"İnsanı disipline sokan bir spor"

50 yaşında spora başlaması üzerine ilk başlarda çok eleştiriler aldığını da belirten Bozat, "Hedeflerimde, Allah kısmet ederse Nisan ayında Almanya'da Uluslararası Almanya Şampiyonası var. İnşallah oraya da katılırım. Temmuz ayında Avrupa Şampiyonası var. Yavaş yavaş, adım adım hedeflere doğru gitmek istiyorum. Tabii arkamda güzel insanlar da var. Mesela Mehmet Özen gibi salon sahibi arkadaşımız. Onların büyük desteği olduğu için onlara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de eşime ediyorum tabi. İlk başlarda spora başladığım için çok eleştiriler aldım. Sonuçta 50 yaşına gelmiş bir adam niye böyle ağır spor yapar, niye bisiklet sürmez, niye yüzmeye gitmez, yürüyüşler yapmaz diye eleştiriler aldım. Bu ağır bir spor, disiplin isteyen bir spor. Her hareketin düzgün, nizami bir şekilde yapılması gerekiyor. Şakayı kaldırmayan bir spor olduğu için ben bunu çok sevdim. Herkes bana diyor ki 'sen bu sporu niye yapıyorsun?' Ben de onlara diyorum ki siz niye sporu yapmıyorsunuz? Bence lifting güç sporu olarak dövüş sporlarından bile daha iyi. İnsanı disipline sokan, uyku düzenini düzenleyen. İnsanı düşünmeye yönelten bir spor. Çocuklarım da başta, bu sporu yaptığım için 'Baba bu çok ağır. Bu kadar zorlama kendini' dediler. Fakat dereceler birer birer gelince. Avrupa Şampiyonu, Dünya İkincisi, Türkiye Şampiyonu olunca onların da görüşü değişti. Şimdi onlar da beni destekliyor. Hatta torunum 'dede ben de senin gibi güçlü olmak' istiyorum diyor" şeklinde konuştu.

"Eşim bir nevi antrenörüm oldu"

Eşinin adeta bir antrenör gibi evdeki antrenmanlarında yardım ettiğini ifade eden Bozat, "Eşim sağ olsun benim evde de bazı aletlerim var. Sıkıştığım zaman hatun diyorum, gel arkamda bana destek ol. Şimdi sorgulamadan diyebiliyor. Yani yarışmaya mı gideceksin, git salona mı gideceksin, git diyor. Her zaman yanımda olduğu için ona çok çok teşekkür ediyorum. Sonuçta hep hata yapabiliyoruz. Bench pressde mesela 70 kiloda, 80 kiloda. Bazı hareketleri yanlış yaptığım zaman eşim, hemen müdahale edip 'bar göğsüne değmedi' diyor. Bir nevi benim antrenörüm oldu diyebilirim yani. Onun da gözünden kaçmıyor böyle yapmış olduğum küçük hatalar" dedi. - AYDIN