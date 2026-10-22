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6 yıl önce coğrafi işaret alan Çukurören Biberi için Bilecik'te çalıştay düzenlendi

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6 yıl önce coğrafi işaret alan Çukurören Biberi için Bilecik'te çalıştay düzenlendi
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Bilecik'te Çukurören Biberi'nin potansiyeli için analiz çalıştayı düzenlendi. Yaklaşık 160 yıl önce göçmenlerin getirdiği ata tohumlarıyla başlayan ve 6 yıl önce coğrafi işaret alan acı kırmızıbiberin üretiminin güçlendirilmesi ve katma değerinin artırılması ele alındı.

Bilecik'te '81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında kentin yerel değerlerinden Çukurören Biberi'nin potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyü'nde yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan ve 6 yıl önce coğrafi işaret alarak tescil edilen acı kırmızıbiber üretim devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştirilen biberin hasadının ardından 'Çukurören Biberi Analiz Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul'un yanı il protokolü, akademisyenlerimiz ve paydaşlar katıldı.

"Üniversitemiz Bilecik'in ekonomik ve kültürel potansiyelinin desteklenmesine katkı sundu"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bilecik'in kendine özgü ve şehir kimliğini yansıtan yerel ürünü olarak belirlenen Çukurören Biberi'nin mevcut durumu ve potansiyeli ele alındı. Ürünün ekonomik değerinin artırılması, yerel üretimin güçlendirilmesi ve tanıtım olanaklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversitemiz akademisyenleri de çalıştayda yer alarak Çukurören Biberi'nin üretim ve geliştirme süreçlerine ilişkin bilgi ve uzmanlıklarını paylaştı. Akademik değerlendirmelerle desteklenen çalıştayda, ürünün sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi, katma değerinin artırılması ve yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik görüşler ele alındı. Üniversitemiz, akademik birikimini bölgenin yerel değerlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara aktararak Bilecik'in ekonomik ve kültürel potansiyelinin desteklenmesine katkı sundu. Bilecik'in yerel değerlerinin korunması ve ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştay, ilgili kurum ve paydaşların Çukurören Biberi odağında bir araya gelmesine ve ürünün geleceğine yönelik değerlendirmelerin paylaşılmasına imkan sağladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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