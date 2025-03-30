53 Yıldır Organik Ürünlerle Hayatını Kazanıyor

Aydın'ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde 69 yaşındaki Müslüm Kaya yarım asırdır organik ürünler satarak hayatını kazanıyor. Tezgahında mevsimine göre domates, salatalık, mandalina, incir, kekik suyu, kestane, nar ekşisi ve birçok organik ürünün satışını yapan Kaya, bu işten elde ettiği gelirle 3 çocuğunu büyüterek hayata kazandırdı.

Aslen Gaziantepli olan ve 1977'de Aydınlı olan eşi ile hayatlarını birleştiren Müslüm Kaya 53 yıldır aynı yerde esnaflık yapıyor. Tezgahında organik ürünler bulunduran Kaya, yazın domates, salatalı, çilek, erik gibi sebze ve meyveler, kışın ise nar ekşisi, kestane ve kekik suyu, kuru incir gibi farklı seçeneklere yer veriyor. Yıllarca süren iş hayatında sıcak soğuk demeden her gün tezgahını açan ve 3 çocuğunu da bu işten elde ettiği gelirle büyüttüğünü belirten Kaya, çocuklarının elinden geldiğince en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştığını kaydetti.

Tezgahındaki ürünler şifa deposu

Tezgahındaki ürünlerinin şifa deposu olduğunu kaydeden Müslüm Kaya; "Kış aylarında sıkça tüketilen kuru incir, kuru kayısı ve pekmez, vücuda enerji verir ve hastalıklara karşı korur. Kuru incir, sindirim sistemini düzenlerken, vücuda doğal bir güç sağlar. Kuru kayısı ise cildi korur ve göz sağlığını destekler. Pekmez ise vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sunar ve özellikle soğuk havalarda sağlıklı kalmayı kolaylaştırır. Bu doğal ürünler, kış boyunca vücudu zinde tutar ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı yardımcı olur" ifadelerini kullandı. - AYDIN