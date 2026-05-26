Osmaniye'de 42 yıllık evlilik, örs başında ortak mesaiye dönüştü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 48 yıldır demircilik yapan Adem Kekik, Kurban Bayramı öncesi artan iş yoğunluğunu 42 yıllık eşi Hürü Kekik ile birlikte karşılıyor. Hürü Kekik, zamanla merak sardığı mesleği öğrenerek eşine bıçak bileme ve diğer işlerde yardımcı oluyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 48 yıldır demircilik mesleğini sürdüren Adem Kekik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi artan iş yoğunluğunu 42 yıllık eşi Hürü Kekik ile birlikte karşılıyor. Önceleri eşine yemek ve çay getiren Hürü Kekik, zamanla merak saldığı mesleği öğrenerek örsün başına geçti.

Düziçi ilçesinde dükkanında yıllardır körük ateşinde demire şekil veren 48 yıllık demir ustası Adem Kekik, Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle mesaisini eşiyle birlikte sürdürüyor. Bayram öncesi vatandaşların bıçak bileme, tahra ve satır ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan çift, dükkanda omuz omuza çalışıyor.

Dükkanda eşine yardımcı olmak için mesleği öğrendiğini ve hayatın müşterek olduğunu söyleyen Hürü Kekik, "Eşimle birlikte dükkana gelerek öğrendim ben bu işi severekte yapıyorum. Eşime destek oluyorum bıçak biliyorum artık öğrendim" diye konuştu.

Meslekte 48 yılı geride bıraktığını belirten Adem Kekik, eşinin zamanla işi öğrenerek en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Adem Kekik, "Eşim önceleri dükkana sadece yemek ve çay getirirdi. Zamanla işleri izledikçe bu mesleğe merak sardı. Yapabilir miyim derken işi tamamen öğrendi. Şimdi en büyük yardımcım ve iş ortağım oldu" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
