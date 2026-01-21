10 metrekare dükkanda 40 yıldır zamana 'ince ayar' veriyor

Ordu'da bir saatçi, 40 yıl önce açtığı 10 metrekarelik iş yerinde zamana adeta 'ince ayar' veriyor. Saatçi Salih Sakarya, ne kadar çabalasa da mesleğinin teknolojiye her geçen gün yenildiğini belirtiyor.

Uzun yıllardır bozulan saatleri tamir edip, zamanın tekrar ilerlemesini sağlayan saatçilerin meslekleri gün geçtikçe durma noktasına geliyor. Ordu'da 40 yıldır 10 metrekarelik dükkanda vatandaşlara hizmet veren 64 yaşındaki Salih Sakarya, mesleği kendi çabalarıyla ileriye götürmeye çalışacağını söyledi. Sakarya ayrıca, artık bu meslekte çırak da yetişmediğini ve teknolojiye yenildiklerini ifade ediyor.

10 metrekare dükkanda geçen zaman

Çabalamasına rağmen mesleğin artık durma noktasına geldiğini belirten Sakarya, aynı iş yerinde 40 yıldan bu yana hizmet verdiğini belirterek, "Teknoloji maalesef çok şeyde olduğu gibi bizi de yeniyor. Yalnız bizim arkamızdan çırak yetişmediği için biz gittikten sonra teknoloji bizi çok arayacak. Dükkanım 10 metrekare, burada 40'ncı senem. Artık bunu gün, ay saat olarak hesap edersek ömrüm adeta burada geçti. Yaşadık ve çok şükür bu günleri gördük" dedi.

"Kaliteli ve antika saatleri yapacak ustalar çok azaldı"

Meslekte ustaların azalması ile birlikte kaliteli ve antika saatlerin tamiratını yapacak ustaların da bulunmadığını belirten Sakarya, "Artık mesleği yapanlar azaldıkça bizim aranır hale gelmemizin sebebi, kaliteli saatleri yapacak kimsenin kalmaması. O anlamda kaliteli saatleri biriktiren, koleksiyon yapan ya da kullanmayı seven insanlar bizleri arar oldu. Çünkü antika olan mekanik saatleri bir insanın yapabilmesi için en az 2 yıl üzerinde çalışsın ki kalfa olabilsin, usta değil. Her saat birbirine benzemez, yapı olarak aynıdır ama çalışma sistemleri farklı olduğu için zordur. Usta kolay olunmuyor, 40 yıldır zamana hakikaten ayar vermeye çalışıyoruz. Bunu da yapabildiysek ne mutlu bize" ifadelerine yer verdi. - ORDU