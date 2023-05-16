30 madenci törenle anılacak
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Zonguldak'ta 2010 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi törenle anılacak.
Zonguldak'ta 2010 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi törenle anılacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde 17 Mayıs 2010 tarihinde taşeron şirketin hazırlık çalışmalarını yaptığı ocakta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 30 maden şehidi, facianın yıldönümünde törenle anılacak. Tören, 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat: 07.45'te TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi Yenikuyu başında düzenlenecek. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel