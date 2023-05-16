Üye Girişi
Haberi Paylaş
30 madenci törenle anılacak

30 madenci törenle anılacak

Yerel Haberler

Zonguldak'ta 2010 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi törenle anılacak.

Zonguldak'ta 2010 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi törenle anılacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'nde 17 Mayıs 2010 tarihinde taşeron şirketin hazırlık çalışmalarını yaptığı ocakta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 30 maden şehidi, facianın yıldönümünde törenle anılacak. Tören, 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat: 07.45'te TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi Yenikuyu başında düzenlenecek. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title