27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı - Haberler

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27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı

İhlas Haber Ajansı - Hayati Kanat - Yerel
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27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı Kongrenin açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: -"Biz aynı peygambere inanan aynı ümmetin çocuklarıyız" 27 ülkeden katılımın sağlandığı Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi'nde...

27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı

Kongrenin açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek:

-"Biz aynı peygambere inanan aynı ümmetin çocuklarıyız"

AFYONKARAHİSAR - 27 ülkeden katılımın sağlandığı Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi'nde konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Biz aynı peygambere inanan aynı ümmetin çocuklarıyız" dedi.

Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi yerli ve yabancı çok sayıda şirket ve temsilcilerinin katılımı ile başladı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye ile birlikte 27 ülkeden yatırımcıların yanı sıra Vali Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, milletvekilleri, il protokol üyeleri katıldı. Toplantıda Arap asıllı iş adamları ve firma temsilcilerinin sayısının fazla olması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çiçek, "Kardeşlerim cümlesini bilinçli olarak kullandım. Biz aynı peygambere inanan aynı ümmetin çocuklarıyız. Bağdat'ta bomba patladığında, Filistin'de bir sıkıntı olduğunda hepimizin yüreği birlikte yanıyor. Biz Afyonkarahisar'da sizlerin yani gönül coğrafyamızdan gelen kişilerin olmasını istiyoruz. Bunun öncesinde yaptığımız turizm toplantısında 'hangi ülkeye yönelik çalışma yapalım?' dediğimizi de bütün kentin İslam dünyasından yatırımcıların olmasını istedi bu da sizlere olan sevgimizin göstergesi. Buraya yatırım yaparsanız karşınızda vali değil, kardeş göreceksiniz. Afyonkarahisar'a geldiğiz için mutlu olduğumu ve şeref duyduğumuz belirtmek isterim. Burası Afyonkarahisar, kesinlikle sizlere kucak açmış ev kardeşi olarak görüyor. İş dünyası, iş insanları da aynı şekilde" diye konuştu.

27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı

27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı

27 ülkeden katılımın sağlandığı 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi' başladı

İhlas Haber Ajansı / Hayati Kanat - Yerel

Yerel, Ekonomi, Haberler

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