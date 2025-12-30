Başkan Gülsoy: '2026 hasat yılı olacak'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, iş dünyasının fedakarlıkla geçen bir dönemi geride bıraktığını belirterek, "2025 yılı yüksek maliyetler ve finansmana erişim zorluklarıyla verdiğimiz büyük bir sınav yılı oldu. Artık 2026'yı, ödediğimiz bedellerin karşılığını alacağımız bir 'Hasat Yılı' olarak görüyoruz" dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında geride kalan yılın ekonomik zorluklarına dikkat çekerek; "Umutla başladığımız 2025 yılını, sıkı para politikaları, daralan iç talep ve küresel ticaret savaşlarının gölgesinde tamamlıyoruz. Üyelerimiz; enflasyonun baskısı ve finansal kaynaklara erişimin kısıtlı olması nedeniyle yılı yatırım anlamında temkinli geçirdi. Ancak bizim devletimize ve ekonomimizin direncine güvenimiz tamdır. Bu zorlu süreçte enseyi karartmadan üretmeye, istihdam sağlamaya devam ettik. 2026'yı, ödediğimiz bedellerin karşılığını alacağımız bir 'Hasat Yılı' olarak görüyoruz" dedi.

"2026: akıllı üretim ve dijital ihracat yılı"

2026 yılına dair beklentilerini de aktaran Gülsoy; "Dünya artık 'akıllı' üretiyor ve 'dijital' satıyor. 2026 yılında şirketlerimizin maliyet yönetimine odaklanması, esnek stratejiler geliştirmesi ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojik yatırımlara öncelik vermesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kayseri Ticaret Odası olarak biz de 2026 vizyonumuzu teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge eksenine oturttuk. Şehrimizi 'Orta Anadolu Üretim Havzası'nın merkezi yapacak adımları kararlılıkla atacağız" ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimine ve iş dünyasına seslenen Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

"2026'da enflasyonun kademeli olarak yüzde 25'in altına inmesini ve büyümenin tekrar ivme kazanmasını bekliyoruz. Ancak enflasyonla mücadele ederken üretim kaslarımızı eritmemeli, hastayı iyileştirmeye çalışırken kaybetmemeliyiz. Finansmana erişim kolaylaştırılmalı, özel sektörün küresel rekabet gücü korunmalıdır. Unutulmamalıdır ki; kendini yenileyemeyen, verimsiz yapılar sistemden çekilirken; taşın altına elini koyarak ticaret yapanlar bu yeni dönemin kazananı olacaktır."

Mesajının sonunda toplumsal huzura değinen Başkan Gülsoy; "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla pekişecek huzur ikliminin, ticaretimizin en büyük teminatı olacağına inanıyorum. 2026 yılının başta üyelerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu) - KAYSERİ