ASKON Aydın Şube Başkanı Gün: "2026 yılı, yenilikler ve büyüme için umut veriyor"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün 2025 yılı değerlendirmesinde, hem Türkiye hem de Aydın iş dünyasında yaşanan sıkıntılara rağmen yılın yenilikler ve fırsatlar açısından güçlü bir dönem olduğunun altını çizdi. Gün, küresel ekonomik şartların zaman zaman zorluklar oluştursa da Türkiye ekonomisinin üretim gücü, ihracat potansiyeli ve girişimcilik enerjisinin canlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Aydın iş dünyasında, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde yatırım iştahının devam ettiğini, yeni girişimlerin filizlendiğini ve şehrin büyüme iradesinin güçlendiğini ifade eden ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, "2025 yılı, gerek ülkemiz gerekse Aydın iş dünyamız açısından her ne kadar sıkıntıların yaşandığı dönemler olsa da yeniliklerin, hareketliliğin ve yeni fırsatların öne çıktığı bir yıl oldu. Küresel şartlarda zaman zaman zorluklar yaşansa da Türkiye ekonomisinin üretim gücü, ihracat potansiyeli ve girişimcilik enerjisi canlılığını korudu. Aydın'da da sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde yatırım iştahının sürdüğünü, yeni girişimlerin filizlendiğini ve büyüme iradesinin güçlendiğini görmek bizlere umut verdi. ASKON Aydın Şubesi olarak bu yıl; üyelerimizin rekabet gücünü artıracak adımlara öncülük etmek, yeni bağlantılar kurmalarını sağlamak ve iş birliği kültürünü geliştirmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. İş dünyamızın dinamizmi ve üretim iştahı, her şartta 'daha iyiye gitme' kararlılığımızı destekledi. 2026 yılından da beklentimiz; yatırım ortamının daha da güçlendiği, finansmana erişimin kolaylaştığı, yenilikçi adımların hız kazandığı bir süreç yaşamak yönündedir. Aydın'ın sahip olduğu doğal güç; tarım ve gıdadan enerjiye, turizmden teknolojiye uzanan geniş bir kalkınma potansiyeli sunuyor. Bu potansiyelin doğru adımlarla desteklendiğinde, şehrimizin ve ülkemizin büyüme ivmesinin daha da yükseleceğine inanıyoruz" dedi.

Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, ihracat artışı, markalaşma ve nitelikli istihdam alanlarında önemli fırsatlar gördüklerini belirten Gün, "ASKON Aydın olarak 2026'da da üreten, geliştiren, dünyaya açılan bir iş dünyası için yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Aydın iş dünyasının gücüne, şehrimizin potansiyeline ve ülkemizin geleceğine inanıyoruz. 2026 yılının; büyümenin, yeniliklerin ve bereketli çalışmaların yılı olmasını temenni ederken, aynı zamanda da dünyada mazlumların, çocukların ölmediği Filistin'de Gazze'de Doğu Türkistan'da ve tüm dünyada zulmün son bulmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN