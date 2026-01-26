Haberler

Üreticilere uyarı, listeler askıya çıktı

Güncelleme:
2025 Yılı Bitkisel Üretim Planlaması kapsamında hazırlanan planlı üretim listeleri askıya çıkarıldı. Üreticilere, bilgilerini kontrol ederek gerekli güncellemeleri yapmaları için hatırlatma yapıldı.

2025 Yılı Bitkisel Üretim Planlaması kapsamında yapılan kontroller sonrası hazırlanan planlı üretim listeleri askıya çıkarılırken, üreticilere askı süresi içinde bilgilerini kontrol ederek güncellemeleri uyarısı yapıldı.

2025 Yılı Bitkisel Üretim Planlaması kapsamında yapılan beyan doğruluğu tespit çalışmaları tamamlanırken, ürün değişikliklerinin yer aldığı listeler askıya çıkarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, listelerde bilgisi hatalı veya eksik olan üreticilerin süresi içinde başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı. Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) ve Ürün Bildirimleri üzerinden yapılan incelemelerde "kontrol gerekli" ve "gerçeğe aykırı" olarak bildirilen parseller yerinde tespit edildi. Yapılan saha kontrolleri, çiftçi beyanları ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden yürütülen işlemler sonucunda söz konusu parsellerde ürün değişiklikleri gerçekleştirildi. Yapılan değişikliklerin ardından sistemden alınan "2025 Yılı Planlı Üretim Kontrol Listesi", 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle askıya çıkarıldı. Listeler ilçe merkezinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nda, ilçeye bağlı mahallelerde ise muhtarlıklarda üreticilerin incelemesine sunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, listelerde yer alan bilgileri dikkatle kontrol etmeleri konusunda üreticileri uyararak, eksik veya hatalı bilgi tespit eden üreticilerin askı süresi içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerektiğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
