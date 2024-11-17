Üye Girişi
Haberler

2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de Tamamlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezon finalinde kıyasıya mücadele eden sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Farklı kategorilerde 91 sporcu yarıştı ve şampiyonlar belirlendi.

- Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de tamamlandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezon finalinde 2024 şampiyonları belli oldu. Sporcuların kıyasıya rekabeti, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final ayağı, Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde yer alan Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirildi. Yağmurun etkisiyle zorlu çamur parkurları sporculara oldukça zor anlar yaşatırken, izleyenlere de adrenalin dolu anlar sundu. Şampiyonanın heyecan dolu etabında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 91 sporcu mücadele etti. Yarışlar, EnduroGP, Enduro ustalar, Enduro gençler, Enduro kadınlar ve ATV kategorileri dahil olmak üzere birçok farklı sınıfta düzenlendi.

Akdeniz Off Road Park, teknik ve fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı parkurlarıyla dikkat çekerken, çamurlu zemin sporcuları bir hayli zorladı. Yağmurun etkisiyle artan zorluk seviyesi, seyirciler için unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Şampiyonlar belli oldu

Zorlu mücadelelerin ardından 2024 sezonunun şampiyonları belli oldu: EnduroGP ve E2A: Rafet Karakuş (ENDIST), E1-A: Murat Can Köse (TTMK), E3-A: Gökhan Kart (FOSK), E1-B: Ümit Kaya (FOSK), E2-B: Yahya Çağlar Aşım, E3-B: Cemil Kaya (FOSK), Gençler: İshak Civelek (KEMK), Veteran: Salih Serim (Kartepe), EC: Sinan Turan (TTMK), Kadınlar: İrem Ertüzün (Sarıyer), ATV1: Osman Fırat, ATV2: Burak Kaya.

Fethiye yarışında dereceye girenler ise; GP: -Rafet Karakuş, Mehmet Emin Musaoğlu, Bayram Uysal, E1-A: Emirhan Kurt, Murat Can Köse, Veli Küp, E2-A: Rafet Karakuş, İslam Yıldız, Ersan Tellal, E3-A: Bayram Uysal, Gökhan Gökçe, Gökhan Kart, Gençler: Mehmet Emin Musaoğlu, İshak Civelek, Kenan Kazan, E1-B: Ümit Kaya, Osman Bulut, Erkan Çam, E2-B: Hamit Sarıca, Yahya Çağlar Aşım, İsmail Özdemir, E3-B: Selman Kaya, Çınar Urhan, İlkay Deniz, EC: Sinan Turan, Erkan Yüksek, Faruk Konuk, Veteran: Salih Serim, Asım Kabadağ, Mehmet Kazak, ATV1: Osman Fırat, Fatih Şengül,, Ömer Demirhan, ATV2: Burak Kaya, Emre Muharrem Sağlam, Halil Yatgın.

2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de Tamamlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD'den Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek izin

 Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir? Arthur Aron orana âşık olmasını sağlayan 36 soruan biri değildir? New York Stony Brook Üniversitesinden psikolog Dr. Arthur Aron tarafından 1997'de formüle edilen ve karşıdaki kişiye sorulup onun sorana âşık olması.. Farklı "kıta" tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim, hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değildir? Mısır, Rusya, Hindistan Lütfü Beykoz kimdir? Şehit polis Lütfü Beykoz kaç yaşında nereli? Ahmet Davutoğlu Kürditsan sözleri ne, ne dedi? Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kim, kimliği açıklandı mı, adı ne? Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun yaklaşık yüzde 95'i insan vücudunda nerede üretilir? MasterChef'te bu sene kaç kaşık atıldı, kimlere kaşık atıldı? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun hayatı ve biyografisi! Deha 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.