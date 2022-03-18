2 ilçede taşımalı eğitime kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
ÖZVATAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından, Kayseri Valiliği tarafından İncesu ve Özvatan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Yerel