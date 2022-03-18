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2 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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2 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

ÖZVATAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeni ile 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından, Kayseri Valiliği tarafından İncesu ve Özvatan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özvatan, Kayseri, kar, Yerel, Haberler

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