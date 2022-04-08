- 2 ayda elleri ile işlediği ceketi milli aşçıya hediye etti

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen turizm fuarında bir ilk gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarı Yasemin Güçkıran gümüş ve altın teller ile motiflerle işlediği ceketi fuar alanında milli aşçı Timur Kocabıçak'a hediye etti.

Marmaris Marex fuarına Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği olarak 18 üyesi ile katılan derneğin başkanı Timur Kocabıçak' a, Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatkarı Yasemin Güçkıran tarafından 2 ayda elleri işlediği üzerinde zeytin dalı, zeytin motifleri olan bir ceket hediye edildi.

Dünyanın en değerli ceketi olarak nitelendirdikleri ceketi hediye eden Yasemin Güçkıran "Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları, sanatkarıyım, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, kuyum, tel kırma ve tel sarma sanatını icra ediyorum. Yaklaşık 4 yıl önce Muğla'ya geldim ve Muğla'da yapmış olduğum işlemin adı Muğla Milas Çomak Dağda Eseli olarak adlandırılıyor. Yani Eseli,gümüş tellerle gelin başlarına işlenen örtü olarak adlandırılıyor. Biz sadece işimizin sandıklarda kalmasını, sadece gelin yüz örtüsüne kalmasın diye için biraz daha kıyafete ve kullanım alanını daha farklı yerlere taşımak istedik. ve kısa bir süre sonra açacağım atölyemde ilk çalışmamı Timur Şef ile yapmak istedim. Zeytin dalı teması işlemek istedik. Şu anda şu an içeriği olarak bunu istedik ve genelde eseri dediğimiz tel kırma sanatının sergilendiği Muğla yöresine özgü desenleri biz işledik. Bu şekilde bir çalışma yaptım " diyerek kültür mirası işlemelere atölyesinde işlemeye devam edeceğini belirtti.

Üzerinde gümüş ve altın teller ile işlemeler olan ve benzeri olmayan şef ceketinin hediye edildiği Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Şef Timur Kocabıçak "Muğla'nın tamamen kendine has özgü motifleriyle çok eskiden beri sandıklarda kalmış olan bu esere, işçiliğine, işçiliğini bugün bu cekete uyarlayarak dünyanın en değerli ceketi haline getirip ve bana hediye ettikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Üzerinde zeytin motifleri var efendim. Zeytin ve zeytinyağını ilgilendiriyor, zeytin dalını ilgilendiriyor ve bunların hepsi Muğla için çok değerli. Biliyorsunuz zeytin memleketi. Ben bu dünyanın en değerli ceketini, özenle hazırladığı bu ceketi alıyor, almış olmaktan dolayı çok memnunum. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum" dedi.