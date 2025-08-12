1936'dan Beri Aynı Dükkan, 30 Çeşit Dondurma ile Yazı Karşılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 1936 yılından bu yana dondurma üretimi yapan bir firma, doğal malzemelerle hazırladığı 30 çeşit dondurmayla yaz sezonuna girdi. Yapılan her ürün, yerel çiftçilerden temin edilen sütle hazırlanıyor ve müşteriler her gün taze dondurma deneyimi yaşıyor.

Bilecik'te 1936 yılından bu yana dört kuşaktır aynı dükkanda üretim yapan firma 30 çeşit dondurmasıyla yaz boyunca müşterilerine hizmet verdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte boza sezonu yerini dondurma keyfine bırakmıştı. İlçenin köklü markalarından biri olan firma 1936 yılından bu yana dört kuşaktır sürdürdüğü geleneğiyle yaz aylarında da vatandaşların vazgeçilmezi olmaya devam etti. Katkı maddesi kullanılmadan üretilen bu doğal dondurmalar, yüksek kalsiyum ve protein içerikleriyle bağışıklık sistemini desteklerken, sıcak yaz günlerinde vücudun sıvı dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor.

"Yaklaşık 30 çeşit ürettiğimiz dondurmaları çevre illerden vatandaşlarımız geliyor"

Dondurmalarımızı her gün taze süt ve doğal malzemelerle özenle hazırladıklarını anlatan Sami Demirhan, "Havaların ısınmasıyla birlikte Pazaryeri ilçemizde dondurma sezonunu havalardan dolayı geç açmıştık. Dondurmalarımızda Pazaryeri ilçemizde çiftçilerin ürettiği sütleri kullanmaktayız. Yaklaşık 30 çeşit ürettiğimiz dondurmaları çevre illerden vatandaşlarımız geliyor. Bunlar Bursa'dan Eskişehir'den İstanbul'dan bu dondurmamızı yemeğe gelenler var" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
