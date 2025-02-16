15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan TÜSİAD'a Sert Tepki

15 Temmuz Gazileri Platformu, TÜSİAD'IN açıklamalarına tepki gösterdi. 15 Temmuz Gazileri platformu Başkanı Erol Bulut "Bu millet eski millet değil. TÜSİAD eski alışkanlıklarından vazgeçmeli ve haddini bilmeli" dedi.

TÜSİAD'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Sivas Platformunun düzenlediği 6. Olağan Genel Kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı ve Sivas Platformu yönetim kurulu üyesi Erol Bulut TÜSİAD'IN açıklamalarına tepki göstererek "TÜSİAD deyince beni şu anlamda da ilgilendiriyor ben 300 kişiye istihdam sağlayan bir grubun da başkanıyım. TÜSİAD zaman zaman depreşiyor eski kötü huylarını hatırlıyor. Vesayetçiliğini hatırlıyor. 1999 yılındaki yaptıklarını biliyoruz. 1998 yılında nasıl darbecilerle beraber hizaya geçtiğini biliyoruz. Biz kendisini tanıyoruz, TÜSİAD diyor 'ki teröristlere karışmayın'. Peki hükümet ne diyor 'teröristleri ayıralım, barış isteyenlerle uzlaşalım' Kardeşlik doğrultusunda özellikle Devlet Bahçeli'nin çok büyük bir özveriyle başlattığı bir kampanyadır 'Silahsız bir Türkiye istiyoruz' terörist başını bile muhatap alacak bir özveride bulmuşken, bu özveriye karşı bu dinamitin fitilini ateşlemek isteyen TÜSİAD bizim bildiğimiz TÜSİAD. Eski TÜSİAD ama biz onlara geçit verir miyiz asla vermeyiz. Biz onun istediği cuntacılar geçit verir miyiz. Biz bir tek şehidimizin kanını yerde bırakmayız ama uzlaşı da yanayız TÜSİAD'da haddini bilmeli millette eski millet değil. Bunu da bu tarafta bir Anadolu Aslanlar grubunun üyesi ve MÜSİAD üyesi olarak bildirmek istiyorum eskisi gibi tek değiller artık ülkenin sahibi de değiller herkes haddini bilecek. TÜSİAD eski kötü huylarını hatırladı ancak millet eski millet değil. Türkiye'de eski Türkiye değil" dedi

"TÜSİAD"ın eski alışkanlıklarına dönmesi hayra alamet değil"

Sivas Platformu Başkanı ve aynı zaman da AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise TÜSİAD'IN açıklamasının zamanlamasının manidar olduğunu belirterek "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olarak TÜSİAD'ın açıklamasını hoş karşılamıyoruz. Zamanlama da manidar o da hoş bir şey değil. Biz şunu arzu ederiz iş insanları üretmeye yeni yeni istihdam alanları oluşturmaya ihracat yapıyorsa ihracat alanları oluşturmaya gayretini yaptığı işe harcaması arzu ederiz. Siyaseti siyasetçiye bırakacaklar, üniversiteyi üniversite hocasına bırakacaksın, hastaneyi de doktora bırakacaksın. Maalesef Türkiye'de diğer farklı meslek gruplarında yaşayan herkes kendisini en üst seviyede siyaset bilimcisi olarak takdim ediyor. Onun için iş dünyasını şunu tavsiye ederiz herkes kendi işini en iyi şekilde yapmalı. Türkiye güçlenirken Türkiye Cumhuriyeti yol almış giderken TÜSİAD eski alışkanlıklarına tekrar dönüşü çok hayra alamet değil. Burada en büyük zararı kendileri görür. Çünkü başkasının alanına girmeyeceksin, kendi alanına gireceksin. Ülkenin kalkınmasına yönelik ekonomik büyümesine yönelik yeni yatırımlara yönelik iş dünyası yönelsin. Artık eski alışkanlıklar bırakacağız. Kabuğumuzu kıracağız. Bugün 270 milyar ihracatı olan bir ülkede gayrisafi milli hasılası 1 trilyon 300 milyarı aşan bir ülkede iş insanlarının laf söz etmeye hakları yok. Son 22 senede Ak Parti hükümetleri döneminde en fazla kazananlar iş dünyasıdır. Yani Türkiye sermayesinin milli hastalarının neredeyse yüzde 85'i TÜSİAD'çılara ait. Yani kaymak yiyen takım bu ama bir taraftan kazanırken bir taraftan da hükümete karşı farklı algılarla yola çıkarsanız kaybeden siz olursunuz" şeklinde konuştu.

Eski Türkiye'nin artık son bulduğunu söyleyen Erdem, "Darbeler dönemi kapanmıştır eski Türkiye yok olmuştur. Türkiye'de milli irade hakimiyeti vardır. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' bitmiştir. Onun için birileri bir yerlerden bir şeyler üflüyorsa TÜSİAD buna alet olmayacak. TÜSİAD bunu kendi kendine mi açıkladı hayır. Geçtiğimiz günlerde bir tweet attım 'ağların da ağları' vardır diye ama biz o ağaların mevcut ağalarıyla yüzyıldır mücadele veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 22 yıldır bu ağaların ağasıyla sokakta meydanda her yerde her kulvarda mücadele veriyor. Darbe dönemleri kapanmıştır darbecilere şakşakçılık yapmadan dönemi bitmiştir kendi kendinize yazık edersiniz çünkü bu millet sizi affetmez" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL