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13 Yaşındaki Genç Futbolcu Saldıray Berk Aykut, Erzurumspor U-14 Takımında Geleceğe Hazırlanıyor

13 Yaşındaki Genç Futbolcu Saldıray Berk Aykut, Erzurumspor U-14 Takımında Geleceğe Hazırlanıyor
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Oltu ilçesinden çıkan genç yetenek Saldıray Berk Aykut, Erzurumspor'un U-14 takımında idmanlara katılmak için her gün 120 kilometre yol kat ederek büyük bir azim gösteriyor. İlçe halkı, Saldıray Berk'in gelecekte başarılı bir futbolcu olacağına inanıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, futbol yeteneğiyle kendisine hayran bıraktıran ve dikkat çeken 13 yaşındaki Saldıray Berk Aykut, gelecek açısından umut veriyor.

Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Saldıray Berk, yaklaşık 3 aydır Erzurumspor U-14 takımı ile idmanlara çıkıyor ve büyük bir gelişim gösteriyor.

Genç futbolcu, idmanlara katılmak için her gün Oltu'dan Erzurum'a 120 kilometre yol kat ediyor. Birçok kulüpten teklif alan Saldıray Berk, Erzurumspor'a olan sevgisi nedeniyle kulübün teklifini kabul etti. Erzurumspor U-14 takımında futbol oynama şansı bulan genç yetenek, bu yeni fırsatla kariyerinde büyük bir adım atmış oldu.

Saldıray Berk'in başarısını yakından takip eden ilçe halkı, onun gelecekte daha büyük kulüplere transfer olacağına inanıyor. Genç futbolcunun yeteneği, hem Oltu hem de Erzurumspor camiasında büyük takdir topluyor. Sağ kanat oyuncusu olan Saldıray Berk'in en büyük hayali ise Milli Takım formasını giymek. Başarılı küçük futbolcu, adım adım ilerleyerek gelecekte önemli başarılara imza atmayı hedefliyor. Saldıray Berk'in bu yolculuğunda destek veren ve onun potansiyeline inanan taraftarlar, futbol dünyasında onun adını daha çok duyacaklarına inanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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