12. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Antalya'da Yapıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve MANİSAD tarafından Antalya'da 12'nci Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi düzenlendi. Kongrede, dijital dönüşümün jeopolitik, ekonomik ve toplumsal boyutları ele alındı.

Romanya, Çin, Kırgızistan, Portekiz, Slovakya, Nijerya, ABD, Cezayir, Suriye ve Türkiye'den 60 araştırmacının katıldığı kongrede, bildirilerin yarısına yakını uluslararası akademisyenler tarafından sunuldu.

Kongrenin bu yılki teması "Dijitalleşme, Jeopolitik ve Küresel Güç Dengeleri" oldu. Katılımcılar, küresel güç rekabetinin teknoloji üzerinden yeniden şekillendiğini; veri, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital ekonominin yeni hegemonya araçlarına dönüştüğünü vurguladı.

Kongrede ele alınan başlıca konular arasında; Çin'in dijital inovasyon stratejileri, ABD-Çin teknoloji rekabetinin dünya düzenine etkileri, Doğu Avrupa'nın dijital entegrasyonu, yeni bölgesel güç merkezleri, enerji ve veri rekabetinin politik sonuçları yer aldı. Ayrıca, FinTech, blockchain, kripto para piyasaları, dijital vergilendirme, yeşil ekonomi, platform ekonomileri, dijital devlet uygulamaları ve akıllı şehirler gibi konular da tartışıldı.

Dijital toplum ve kültürel dönüşüm başlıkları altında ise yapay zeka destekli eğitim, dijitalleşmenin göç ve eşitsizlik üzerindeki etkileri, spor, sağlık ve kültür sektörlerindeki dijital dönüşüm örnekleri ele alındı.

Kongrede farklı ülkelerden akademisyenler, teknoloji-politik ekonomi ekseninde yeni teorik yaklaşımlar, saha araştırmalarına dayalı ampirik veriler ve uygulama odaklı politika önerileri sundu. Açılış oturumunda Prof. Dr. Teresa Paiva, Portekiz kamu yönetiminde dijital dönüşüm örneklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik sonunda, kongrede sunulan bildirilerin uluslararası erişime açık olarak kitaplaştırılacağı ve bilimsel üretimin etkisinin sürdürülebilir şekilde devam edeceği bildirildi. 29 Ekim'de başlayan kongre, 1 Kasım'da sona erecek. - İSTANBUL