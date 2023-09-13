11 ayrı mahallede toplam 3 tona yakın atık toplandı Deniz dibi temizliği atık fotoğraflar sergisiyle son buldu Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan ve bu yıl 9.

11 ayrı mahallede toplam 3 tona yakın atık toplandı

Deniz dibi temizliği atık fotoğraflar sergisiyle son buldu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatılan ve bu yıl 9.su düzenlenen "Deniz Dibi Temizliği Etkinliği" Kumbahçe koyunda gerçekleştirilen temizliğin ardından son buldu. Temizlik sonrası Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan atıklar ve bu yıl yapılan çalışmaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Bodrum'un çeşitli koy ve sahillerinin atıklardan arındırılması ve çevre temizliği konusunda insanları bilgilendirme amacıyla başlatılan "Deniz Dibi Temizliği Etkinliği" Kumbahçe koyunda gerçekleştirilen temizlikle son buldu. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü dalış ekibi denizden çeşitli atık malzemeler çıkardı. Dalış ekibine temizlik boyunca Bodrum Ticaret Odası S.S Muğla Deniz Taşıtları Atık Alım Kooperatifi Mavi Hizmet 1 Atık Gemisi de eşlik etti.

Bu yıl 19 Temmuz'da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis, Akyarlar, Kadıkalesi, Ortakent, Güvercinlik ve Kumbahçe Mahallelerinde toplamda 3 tona yakın atık toplandı.

Kumbahçe'deki temizliğinin ardından, deniz dibinden çıkarılan atıklar ve bu dönem yapılan çalışmaların yer aldığı fotoğraflar Bodrum Belediye Meydanında sergilendi. Aynı zamanda plajlardan toplanan on binlerce izmarit de sergilenen nesneler arasındaydı. Sergiye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile Cumhuriyet Ortaokulu, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ve Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katılırken, çevredeki vatandaşların ve turistlerin de ilgisi büyük oldu.

"Denizlerimize en çok mavi yakışır"

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Bodrum Belediyesi olarak 9 yıldır devam ettirdiğimiz, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' projemizin bu yıl ki son günündeyiz. Deniz kullanımının yoğun olduğu 11 koyumuzda çalışma gerçekleştirdik. Bugün de öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla, belediyemizin deniz dibi temizliği gerçekleştirdiği çalışmalarımızın fotoğraflarının yer aldığı böyle bir sergi oluşturduk. Bodrum Belediyesi olarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen bütün müdürlüklerimize çok teşekkür ediyoruz, denizlerimize en çok mavi yakışır" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz farkındalık konusuna vurgu yaparak, "Gündoğan'dan başlayan ve 11 farklı koyda gerçekleştirdiğimiz deniz dibi temizliği etkinliğinde STK'lar, öğrenciler, veliler ve bölge halkını da projenin içerisine dahil ettik. Toplamda 3 tona yakın atık topladık. Amacımız burada yeni yetişen nesle ve bölge halkına farkındalık oluşturmak ve denizin dibinden çıkan atıkları sergi halinde de sunarak önümüzdeki süreçte bir daha bu vahşice kirletmenin önüne geçmek" dedi.

Yılmaz, plajlardan toplanan izmaritlere de değinerek, "Kıyılarda en çok yaşadığımız sıkıntı sigara izmaritleri. Bunlarla ilgili plajlarımızda izmaritlerin atılacağı bölgeler oluşturmakla beraber özel işletmelerde ve tüm kıyı hattı boyunca izmaritlerin atılabileceği en kötü 250-300 metrelik mesafelerde yerler var. İzmaritler kumun içine karışan, temizlenmesi en zor ve beraberinde denizle birleşen ve en fazla zarar veren, kaybolması 100 yılı bulan atık türlerinden bir tanesi. Vatandaşlarımızdan bu konuda özel olarak hassasiyet göstermesini önemle rica ediyoruz" diye konuştu.