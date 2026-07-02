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100. Gazi Koşusu Resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen

100. Gazi Koşusu Resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen
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Türk spor tarihinin köklü organizasyonlarından 100. Gazi Koşusu kapsamında Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen resepsiyonda, 2 bin 26 drone ile Atatürk silueti, Gazi Kupası ve Türk bayrağı figürleri İstanbul Boğazı semalarında sergilendi.

Türk spor tarihinin köklü organizasyonlarından 100. Gazi Koşusu kapsamında, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda drone gösterisi ilgi gördü.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen, Türk spor tarihinin en köklü organizasyonlarından 100. Gazi Koşusu kapsamında, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda drone gösterisi büyük ilgi gördü.

Türkiye Jokey Kulübü'nün 100. Gazi Koşusu'na özel hazırladığı gösteride, 2 bin 26 adette rekor sayıda drone'un senkronize hareketleriyle Atatürk silueti, Gazi Kupası, yarış atı figürleri ve Türk bayrağı İstanbul Boğazı semalarına işlendi. Geceye damga vuran bu görsel şölen, Türkiye'de bu ölçekte gerçekleştirilen ilk drone gösterilerinden biri olarak hafızalara kazınırken, Atatürk'e ithafen hazırlanan bölümler davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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